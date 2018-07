Neymar quer revanche contra o México após perder ouro na Olimpíada

SANTOS - Principal astro do futebol brasileiro, Neymar ainda não conquistou títulos importantes com a seleção - apenas o Superclássico das Américas. No ano passado, teve a chance de usar uma inédita medalha de ouro olímpica para o País, mas viu o time que tinha ele, Lucas, Oscar e Leandro Damião falhar na final diante do México.

A chance de revanche será em casa, na Copa das Confederações. Os dois times estão no Grupo A e se enfrentam no dia 19 de junho, na Arena Castelão, inaugurada neste domingo. Neymar não esconde o sentimento de vingança: "Após ter perdido a final, estamos com muita vontade. Mas a verdade é que não temos nada contra eles. O futebol é assim, toda final tem um vencedor, e aquela foi a vez deles. Acho que mereceram o triunfo naquele jogo", destacou Neymar, em entrevista ao site da Fifa.

Ali, curiosamente, o atacante não citou a Olimpíada quando perguntado do momento mais importante de 2012 para ele. "Foi contra o Cruzeiro, em um jogo do Campeonato Brasileiro, quando fui aplaudido por toda a torcida adversária. Naquele momento senti uma grande emoção. A verdade é que fiquei muito honrado com o que aconteceu, me marcou muito."

A mesma força que vem das arquibancadas pode se transformar em pressão num estalar de dedos. Com a seleção, Neymar vai buscar os títulos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo jogando em casa e sabe que a cobrança é enorme.

"A pressão é muito grande. Não importa onde vamos jogar, sempre há pressão, mas vai ser maior em casa. Temos consciência disso, mas gostamos. É uma pressão boa. Tive a sorte de jogar finais de diferentes campeonatos, e sentir essa pressão de ganhar é maravilhoso. Estamos preparados para tudo isso, pois o jogador brasileiro aceita com naturalidade. Estamos nos preparando para esse momento."

Mas Neymar sabe como pouquíssimos como lidar com tudo isso. Para ele, mais difícil do que jogar futebol é cuidar do pequeno Davi Lucca. "O meu filho tem quase em um ano e meio e já está me dando muito trabalho também. Eu diria agora que criar um filho é um pouco mais difícil", comentou o jogador, quando questionado sobre a comparação.