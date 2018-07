Neymar reafirma desejo de disputar Olimpíada e a Copa América

O atacante Neymar vive um dilema para ser resolvido nos próximos meses. O Barcelona não quer liberá-lo para disputar os Jogos Olímpicos e a Copa América, enquanto a CBF quer ter o seu principal jogador nas duas competições. Os lados negociam há meses e mais uma vez o jogador deixou claro qual é o seu desejo.

"Eu já falei para as duas partes que quero jogar as duas competições, mas é uma coisa de conversar. Estamos falando com o Dunga e com o Luis Enrique (técnico do Barcelona) e ainda não decidimos nada. Vamos pensar mais um pouco para ver a possibilidade e decidir", disse o jogador, em entrevista coletiva nesta quinta-feira em Recife, onde nesta sexta o Brasil encara o Uruguai, na Arena Pernambuco, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Embora tenha exposto seu desejo, Neymar sabe que realizá-lo não depende apenas de sua vontade. "Na maioria das vezes, prevalece a vontade do jogador, mas nesse caso é diferente e a decisão não vai depender só de mim", explicou.

Dunga já disse algumas vezes que gostaria de contar com o atacante nas duas competições, mas, em entrevista dada no último dia 8, o treinador revelou que, se tivesse de escolher entre uma e outra, prefere que o craque esteja presente na Olimpíada, onde o Brasil buscará a conquista do último título importante que lhe falta no futebol.

A Copa América será realizada entre os dias 3 a 26 de junho. Já o futebol na Olimpíada no Rio está marcado para ser disputado entre 3 e 20 de agosto.