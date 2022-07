Neymar reafirma desejo de seguir no PSG, mas revela: 'Não sei quais os planos para mim'

Neymar afirmou neste sábado que seu futuro segue incerto no Paris Saint-Germain. Após defender o clube francês em mais um amistoso de pré-temporada, no Japão, o atacante brasileiro reiterou que deseja permanecer no time, mas revelou que sua situação pode mudar nesta janela de transferências.

"Tenho quatro anos de contrato com o PSG e quero ficar. Não sei quais os planos do clube para mim, ainda não me falaram nada, mas eu quero permanecer em Paris", disse Neymar.

O atacante respondeu também às críticas que vinha sofrendo durante a última temporada, principalmente após a eliminação do clube na Liga dos Campeões. O desempenho irregular, inclusive, fez com que a diretoria cogitasse a saída de Neymar do clube.

"A verdade é que não tenho nada para provar a ninguém. As pessoas falam demais porque não podem fazer mais nada. Eles me conhecem, sabem como eu sou, como eu jogo. Não tenho nada para mostrar. Gosto de jogar futebol e sou feliz", explicou.

O início de pré-temporada do brasileiro encantou o técnico Christophe Galtier, que mostrou confiança na permanência do atacante, apesar de deixar a situação nas mãos da diretoria do PSG. "Neymar está em forma, trabalhando bem e parece muito feliz. Não sei o que acontecerá quando o mercado fechar. Não sei se fica ou se vai embora. O que sei é que ele está treinando bem e parece muito alegre. Não tem se incomodado com a situação", disse.

Na última temporada com a camisa do PSG, Neymar fez 28 jogos, marcou 13 gols e deu oito assistências. Ele é um dos líderes da equipe e forma o trio de ataque ao lado de Messi e Mbappé.