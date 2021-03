Neymar rebate crítica por não participar de jogos decisivos: 'Nunca decidi nada'

O atacante Neymar adora analisar o Big Brother Brasil nas redes sociais. Todo dia o atacante do Paris Saint-Germain está debatendo o programa da TV Globo. Dificilmente perde uma edição. Acaba, por tabela, entrando em polêmicas. Nesta semana, foi acusado de "estar sempre machucado e fora de decisões" por um internauta. Não gostou das insinuações e rebateu com ironia. "Verdade, nunca decidi nada".

A bronca veio pelo fato de o atacante não estar em campo pela Liga dos Campeões nas oitavas de final entre PSG e Barcelona. O atacante realmente estava machucado, mas sua ausência dos campos e a presença constante na internet acabam gerando críticas, por vezes injustas.

A polêmica da vez veio após a brasiliense Sara ter sido indicada ao último paredão do BBB. A moça chorou uma eternidade por voto do sertanejo Rodolffo, então seu amigo, e ele resolveu comentar o caso.

"Como que é ir pro BBB e não querer ser votado? Não entendo. É a mesma coisa que ir no McDonald's e pedir uma salada", postou o jogador. No meio de muitas respostas sobre o assunto, uma indireta do flamenguista Alessandro Mendes.

"É a mesma coisa que se machucar, ficar fora de jogo decisivo e curtir balada no período de tratamento e não aceitar críticas", respondeu o seguidor, irritado por ver o jogador sempre falando do programa e não ajudando o PSG em campo.

Sem levar desaforo para casa, o atacante respondeu com enorme tom de ironia. "Verdade! Eu nunca joguei jogo decisivo e nunca decidi nada", ironizou Neymar. E seguiu falando do BBB.