Neymar rebate fama de cai-cai e confia em classificação Neymar passou a ser acusado por alguns adversários de ser um jogador cai-cai depois da conquista do Campeonato Paulista. E a pressão sobre ele aumentou com o pênalti marcado pelo árbitro Ricardo Marques Ribeiro no empate com o Ceará, neste domingo, em lance no qual o adversário o desarmou sem cometer falta.