Neymar recebe 2 votos como melhor jogador do mundo

ZURIQUE - Apenas dois dos votantes para a Bola de Ouro da Fifa escolheram Neymar como o melhor jogador do mundo em 2011: Nahayo, capitão da seleção do Burundi, e Ung Chamroeun, jornalista do Camboja. No total, o brasileiro recebeu 24 citações dentre os mais de 400 eleitores do prêmio organizado em conjunto com a revista francesa France Football.

Dos votos dados a Neymar, quatro vieram de brasileiros. Mano Menezes o indicou como terceiro melhor do mundo, atrás de Messi e Cristiano Ronaldo. Thiago Silva, capitão da seleção, inverteu a ordem, com o português em primeiro e o argentino em segundo. Sebastião Lazaroni, que comanda o Catar, colocou o santista atrás de Messi e à frente de Cristiano Ronaldo. Já o jornalista Cleber Machado acompanhou o voto de Mano.

Messi foi eleito o melhor do mundo com 47,88% dos votos e para poucos dos eleitores ele não foi um dos três melhores em 2011 - o capitão do Burundi, que votou em Neymar, foi um deles. Já Cristiano Ronaldo recebeu 21,60% das indicações. Xavi ficou em terceiro, com 9,23%. Em seguida vieram Iniesta (Barcelona), Rooney (Manchester United), Suárez (Liverpool) e Diego Forlán (Atlético de Madrid e Inter de Milão).

Outro brasileiro entre os 23 mais votados, Daniel Alves foi escolhido como melhor do mundo pelo capitão de Tonga, Folio Moeaki. Um jornalista da Nova Caledônia, o capitão de Andorra e também o do Japão indicaram o lateral como o segundo melhor jogador do mundo, sempre atrás de Messi.

Entre as mulheres, a japonesa Sawa foi eleita com 28,51% dos votos, contra 17,28% de Marta, a segunda colocada. Curiosamente, a brasileira perdeu por pouco entre as capitãs e os técnicos, cerca de seis pontos percentuais em cada segmento, mas teve menos do que a metade dos votos que Sawa quando considerados apenas os votos dos jornalistas.

Já entre os técnico, Pep Guardiola recebeu 41,9% dos votos totais, contra 15,61% de Ferguson e 12,43% de Mourinho. Vicente Del Bosque, técnico da Espanha, ficou em quarto, seguido de Oscar Tabárez, da seleção uruguaia, e Joachim Löw, da alemã.