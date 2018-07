Neymar recebe alta, e deve fazer nova avaliação na quarta

O atacante Neymar recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein na tarde desta segunda-feira. O jogador do Santos, que inicialmente só seria liberado na terça, deverá fazer repouso domiciliar até passar por nova avaliação médica na quarta-feira.

Veja também:

Médico não garante Neymar na final do Paulistão

'Quero um Porsche e Uma Ferrari na garagem', diz Neymar

Luxemburgo de novo na vida dos santistas

Santistas tentam evitar clima de 'já ganhou'

Blog Bate-Pronto: Santos já pode vestir a faixa de campeão?

Em boletim divulgado na tarde desta segunda, os médicos informaram que ainda há uma possibilidade de haver novo sangramento no olho lesionado na partida de domingo, contra o Santo André, pela final do Paulistão.

Por essa razão, a avaliação de quarta-feira vai definir se o jogador tem condições de retomar as atividades físicas com o objetivo de se preparar para o segundo jogo da final do estadual, no domingo. Enquanto isso, Neymar deverá utilizar medicamentos no olho direito.

Neymar já é desfalque certo para o jogo com o Atlético Mineiro, nesta quarta-feira, no Mineirão, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.