Neymar recebe o triplo de faltas que Messi no Espanhol

BARCELONA - Neymar pode ter pouco tempo de Barcelona, mas já consegui superar Lionel Messi em uma estatística: é o jogador que mais recebe faltas na equipe. No Campeonato Espanhol, nas cinco partidas disputadas (Levante, Málaga, Valência, Sevilla e Rayo Vallecano), o brasileiro já sofreu 23 faltas, enquanto que o argentino foi derrubado sete vezes em quatro jogos (não atuou contra o Málaga), ou seja, Neymar sofre três vezes mais que o camisa 10 da equipe catalã. Já pela Liga dos Campeões e pela Supercopa da Espanha, Messi é mais caçado. O meia caiu nove vezes contra seis de Neymar. Segundo o jornal espanhol Marca, o próprio técnico Tata Martino tem conversado com frequência com o atacante brasileiro para que ele não perca a cabeça quando sofrer com algumas jogadas desleais dos marcadores.

RONALDO

Não é só pelas faltas que Neymar tem se destacado. Mesmo com apenas um gol com a camisa do Barcelona, o atacante já fez quatro assistências (para gols de Messi, Piqué, Fábregas e Pedro). Quem comentou sobre o começo da carreira internacional do jovem jogador foi Ronaldo Fenômeno. No lançamento do livro do Real Madrid "Corazones blancos" (Corações Brancos), Ronaldo afirmou que Neymar ainda vai melhorar muito no Barcelona. "Ele passou um ano no Brasil sem evoluir. Aqui na Espanha, vai ser melhor para ele, sem dúvida. Neymar precisa saber enfrentar o futebol duro e competitivo", disse. "Ele ainda vai se dar muito bem ao lado de Messi. Bons jogadores sempre se dão bem entre eles. Neymar ainda vai ter um pouco de dificuldade, mas no final, vai se sair muito bem."