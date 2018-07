Neymar recebe prêmio de gol mais bonito e Messi é o melhor do mundo

ZURIQUE - O atacante Neymar do Santos recebeu o prêmio Puskás de gol mais bonito de 2011. Ele superou o argentino Lionel Messi e o inglês Wayne Rooney e foi homenageado durante a festa de gala da Bola de Ouro da Fifa, em Zurique, na Suiça.

O lance premiado ocorreu na Vila Belmiro, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro frente ao Flamengo, que acabou vencendo por 5 a 4, em uma das partidas mais emocionantes da temporada nacional. A taça ao santista foi entregue pelo ex-jogador mexicano Hugo Sanchez, que brilhou com a camisa do Real Madrid na década de 80.

MESSI

Se perdeu na eleição do gol mais belo do ano passado, Messi confirmou o favoritismo como o grande jogador da atualidade. Ele foi eleito pela terceira vez seguida o melhor jogador do mundo, igualando os recordistas Ronaldo e Zinédine Zidane.

O atacante do Barcelona, atual campeão mundial, venceu seu companheiro de equipe Xavi Hernandez e o português Cristiano Ronaldo, do arquirrival Real Madrid, que também estavam na disputa. O argentino recebeu o prêmio das mãos do próprio Ronaldo.

Nesta premiação, formada pelos votos do técnico, do capitão e de um jornalista de cada uma das federações afiliadas à Fifa, Neymar ficou na 10.ª colocação.

Outro brasileiro premiado na festa da Fifa foi o lateral-direito Daniel Alves, também do Barcelona, que foi eleito o melhor lateral-direito da temporada.

Para confirmar a supremacia do time espanhol em 2011, o técnico Pep Guardiola venceu a eleição como melhor treinador do ano.

A seleção da Fifa foi formada por cinco jogadores do Barcelona, quatro do Real Madrid e três do Manchester United, derrotado pelo Barça na funal da Copa dos Campeões da última temporada: Casillas; Daniel Alves, Piqué, Sérgio Ramos. Vidic; Iniesta, Xabi Alonso, Xavi; Messi, Cristiano Ronaldo e Rooney.