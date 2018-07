Neymar reclama de partida no domingo de carnaval Neymar devia estar tão constrangido com a derrota que chegou a justificar os 3 a 1 diante do Paulista com o fato de o jogo ter sido disputado num domingo de carnaval. "É ruim perder, ainda mais no carnaval. Mas tem de dar uma cutucada. Jogo no domingo de carnaval não é para qualquer um. O pessoal de folga, não é para trabalhar", afirmou o atacante do Santos, após a partida no Pacaembu.