Neymar reforça torcida pelo Santos na final da Libertadores: 'Merece o tetra'

Ídolo do Santos, Neymar voltou a se manifestar sobre a participação do clube na Copa Libertadores, reforçando seu apoio e torcida pelo time. Em mensagem direcionada ao elenco dirigido por Cuca e aos torcedores, o atacante disse esperar que o time conquiste o quarto título da competição porque "merece". A decisão será no sábado, às 17 horas, no Maracanã, diante do Palmeiras.

"Fala nação santista! Jogadores que vão estar honrando o nosso manto, sábado, desejo para vocês muita sorte, muita força, muita luz. Espero que vocês estejam em um dia incrível. Estarei de longe torcendo por todos vocês. Espero que a gente possa conseguir esse tetra para o peixão por que ele merece. E vocês também merecem por todo o trabalho desse ano", afirmou Neymar, em vídeo publicado pelo perfil do Santos no Twitter.

No vídeo, o atacante ainda exibe uma camisa do Santos, que recebeu do clube. "Um beijo! Já estou com o manto, me mandaram aqui. Estamos juntos! Vamos pra cima deles Santos! Valeu, rapaziada!", acrescentou.

Na publicação, o Santos aproveitou para exaltar a ligação com Neymar, ironizando a sua relação com outros clubes - ele era torcedor do Palmeiras na infância e declarou que gostaria de atuar pelo Flamengo. "Dizem que ele torce para o clube X, ou que ele quer jogar no clube Y, blablablá. Deixe que falem. O meu eterno menino da Vila Neymar Jr", escreveu o clube.

Formado na base do Santos, Neymar defendeu o clube até 2013. Entre os títulos conquistados, foi campeão da Libertadores de 2011, tendo marcado um dos gols da decisão contra o Peñarol. Também foi um dos artilheiro da competição em 2012, ano em que o time foi eliminado nas semifinais.