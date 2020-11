Neymar revela que foi banido da Twitch por ter vazado número de Richarlison

O atacante Neymar foi banido da Twitch, uma das maiores plataformas de streaming do mundo, por ter vazado o número do celular de seu companheiro de seleção brasileira, Richarlison, durante transmissão ao vivo, em outubro. Apesar de não ter sido proposital, a exposição do número viola o código de conduta da plataforma. O motivo do banimento foi divulgado pelo próprio jogador na segunda-feira.

"Aí rapaziada, fui banido da Twitch, se não me engano por sete dias, por causa do Pombo", disse Neymar, em seu Instagram, referindo-se a Richarlison, que também aparece no vídeo. Ambos estão concentrados na Granja Comary, em Teresópolis, onde a seleção se prepara para o duelo diante da Venezuela, pela 3ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. O jogo será no Morumbi, sexta-feira.

A exposição do número de Richarlison aconteceu no dia 18 de outubro. Neymar estava de folga e fazia uma live na plataforma. Ele virou seu celular para mostrar que conversava com o atacante do Everton, mas, acidentalmente, acabou revelando o número particular de amigo. "5 minutos e já tem mais de 10 mil mensagens, obrigado", disse Richarlison, após o vazamento.

A aparição de Neymar na Twitch tem se tornado frequente. Ele criou um canal para transmitir partidas de seus jogos favoritos, como Counter Strike. Trata-se do Global Offensive, no ar há pouco mais de um mês e com relativo sucesso. Há alguns dias, um de seus vídeos viralizou. Na ocasião, o craque brasileiro levava susto durante transmissão especial do Dia das Bruxas.