Neymar sai em defesa de Paquetá após meia levar cartão por drible no rival: 'Não entendo'

O Lyon venceu o Troyes no Campeonato Francês por 3 a 1, na quarta-feira, mas o que chamou mais a atenção, especialmente dos brasileiros e de Neymar, foi o cartão amarelo aplicado para Lucas Paquetá depois dele aplicar uma carretilha no adversário. No jogo, o meia foi advertido pelo árbitro por ter tido uma conduta antidesportiva. A decisão não agradou em nada o craque do Paris Saint-Germain, que foi até as redes sociais para criticar essa atitude e também lembrar que isso já aconteceu com ele em uma partida do Campeonato Francês.

Diante de seus seguidores, Neymar disse que a decisão da arbitragem foi "muito triste" e que o "joga bonito está acabando". "Muito triste esse episódio, tomar um amarelo por causa de um drible... Carretilha é um recurso, independente [sic] de onde seja ou minuto que seja", começou dizendo o craque brasileiro em uma postagem no Instagram.

"Ano passado aconteceu comigo! Esse ano com o Lucas Paquetá. Sinceramente eu não entendo o motivo!!! O famoso 'Joga bonito' está acabando... Desfrutem enquanto é tempo ou lutem pra volte [sic]", completou.

Esse momento citado por Neymar aconteceu em fevereiro do ano passado, quando ele levou o cartão amarelo depois de tentar dar uma carretilha para cima de um adversário na vitória por 5 a 0 do Paris Saint-Germain diante do Montpellier. Da mesma forma como se indignou com o caso de Lucas Paquetá, na oportunidade o craque deixou a partida bastante irritado.