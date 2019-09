Neymar se apresenta ao técnico Tite para os amistosos da seleção

O atacante Neymar se apresentou à seleção brasileira em Miami, nos Estados Unidos, onde na sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), a equipe comandada por Tite vai enfrentar a Colômbia em amistoso. O atacante do Paris Saint-Germain desembarcou em solo americano na noite de domingo e se encontrou com os convocados do time nacional no início da tarde desta segunda.

Após o seu clube não chegar a um acordo com o Barcelona, que fracassou em suas últimas tentativas de contratá-lo, o astro brasileiro vai ficar no time francês nesta temporada.

Neymar está de volta à seleção depois de ter ficado fora da última Copa América, realizada no Brasil, por causa de uma entorse no tornozelo sofrida em amistoso do Brasil contra o Catar, em Brasília, às vésperas do início do torneio continental.

Ele foi incluído por Tite na lista de convocados por Tite no último dia 16 de agosto para os amistosos contra Colômbia e Peru, que também será rival do time nacional no próximo dia 10, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Quando chegou, Neymar se tornou o décimo jogador brasileiro a se apresentar a Tite para estes dois amistosos da seleção. Inicialmente, chegaram ao hotel onde a seleção está concentrada o zagueiro Thiago Silva, também do PSG, o volante Fabinho e o atacante Roberto Firmino, ambos do Liverpool, e o goleiro Ederson, do Manchester City. Depois disso, na manhã desta segunda-feira, cinco outros atletas que atuam no Brasil se encontraram com o comandante da seleção: o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, os goleiros Weverton, do Palmeiras, e Ivan, da Ponte Preta, e os laterais Daniel Alves, do São Paulo, e Jorge, do Santos.

Fala, Jorge! Lateral do Santos analisou concorrência na posição e exaltou oportunidade na #SeleçãoBrasileira. ⚽ pic.twitter.com/qAHCDIE0wo — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 2, 2019

"É um grande privilégio estar com grandes jogadores. Já vim ao lado de dois caras que só via pela TV, então agora tenho que aproveitar ao máximo essa experiência", afirmou o Ivan em sua chegada ao hotel onde o time nacional está hospedado em Miami, lembrando que realizou o sonho de ser convocado para a seleção principal depois de ter defendido com sucesso a equipe olímpica do Brasil em um torneio amistoso realizado em Toulon, na França, há dois meses.

"Eu recebi a notícia (da convocação) no avião, voltando de um jogo pelo meu clube. Há pouco tempo estava em Toulon, onde conseguimos conquistar o título, e agora estar aqui é uma felicidade enorme", reforçou o atleta.