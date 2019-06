Neymar se complicou ainda mais após depoimento dele, diz novo advogado de Najila

A modelo Najila Trindade tem um novo advogado na acusação de estupro contra Neymar. Cosme Araújo Santos, criminalista da Bahia, assumiu o caso oficialmente nesta sexta-feira após receber procuração assinada pela modelo. Ele é amigo do pai de Najila, que mora na Bahia.

Cosme está tentando adiar dois julgamentos dos quais vai participar para marcar sua viagem a São Paulo, o que deve acontecer na semana que vem. Ele afirma que ainda não teve acesso ao inquérito e que também não viu o vídeo de sete minutos que teria imagens do segundo encontro entre Neymar e Najila. "Eu não poderia ver porque estou entrando no caso agora. Ontem, ela assinou a procuração. Não tive acesso a nenhum inquérito. Posso adiantar que existem fortes indícios de que alguém ganhou dinheiro usando o nome dela. Não estou fazendo afirmação, estou dizendo que existem fortes indícios", afirmou em entrevista exclusiva ao Estado.

Cosme aconselhou Najila a gravar um vídeo para esclarecer seu posicionamento sobre a ação da polícia no caso. A modelo relatou um suposto arrombamento do seu apartamento, no qual um tablet com imagens do seu segundo encontro com Neymar teria sido roubado. Ao ser questionada no SBT sobre o resultado da investigação, que encontrou apenas digitais da modelo e da empregada no apartamento, Najila afirmou: “É, mas a polícia está comprada, né? Ou eu estou louca?" A afirmação gerou grande repercussão negativa e, inclusive, um Boletim de Ocorrência por difamação.

"Ela vai dizer que a colocação dela foi mal interpretada, como se tivesse afirmado. Ela vai dizer que, se a interpretação, ainda que equivocada, ofendeu as pessoas, ela pede desculpas. Não pelo que disse, mas pela interpretação equivocada. Não tem problema pedir desculpas, pois ela não teve intenção nenhuma de atingir a honra de ninguém".

Depoimento de Neymar

O defensor avalia que Neymar se complicou ainda mais após o depoimento concedido na quinta-feira. "Na minha opinião, ele se complicou ainda mais ao confessar que bateu a pedido dela. Por que é temos de acreditar na palavra dele contra a palavra de uma pessoa que foi lapeada na pancada? Por que a palavra dela tem menos valor do que a dele? Por que ele é famoso e tem dinheiro? Por que ele pega duas aeronaves, um jatinho e um helicóptero, parecendo um popstar, um papa?", questionou o advogado.

"Se for por isso, para mim não tem Justiça. O que nós buscamos é a verdade. Não podem tentar desqualificar uma moça humilde, do interior da Bahia, de família pobre e que vive uma vida comum. Só por ser uma mulher bonita, eles acham que pode ser usada como objeto", concluiu ao Estado.

Cosme Araújo Santos é o quarto advogado a assumir o caso pelo lado de Najila. José Edgard Bueno, Yasmin Abdalla e Danilo Garcia de Andrade deixaram a defesa da modelo anteriormente. O primeiro advogado afirmou que Najila não havia mencionado estupro nas conversas, apenas agressão. Yasmin Abdalla assumiu o caso, mas decidiu apenas oferecer apoio pessoal e indicou Danilo Garcia, especialista na área.

Na última segunda-feira, Danilo deixou o caso alegando que havia sido acusado pela própria modelo de roubar um tablet e, por quebra de confiança, não poderia continuar no caso. O objeto é peça importante na investigação, pois armazenaria imagens do segundo encontro com Neymar que foram gravadas pela modelo.