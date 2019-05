Neymar se despede da temporada com gol e assistência em vitória do PSG no Francês

Prestes a cumprir suspensão de três jogos por conta de agressão contra um torcedor na final da Copa da França, Neymar se despediu da temporada do Paris Saint-Germain com gol, assistência e vitória sobre o Angers por 2 a 1 em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Francês.

Punido pela Federação Francesa de Futebol (FFF, na sigla em francês) Neymar ficará de fora dos dois jogos finais do Campeonato Francês e da disputa do título da Supercopa da França, que será realizada em Shenzhen, na China, em agosto, contra o Rennes.

Jogando em casa no estádio Raymond Copa, o Angers começou melhor e controlou a partida durante os 15 minutos iniciais. A reviravolta veio aos 20 minutos, quando um contra-ataque iniciado por Neymar no meio de campo resultou em gol de cabeça do brasileiro após cruzamento do compatriota Daniel Alves.

Após o 51º gol de Neymar pelo PSG desde que chegou ao clube francês em 2017, o time ainda teve outras chances no primeiro tempo com o uruguaio Edinson Cavani, mas foi para o intervalo com a vantagem magra de um gol. O segundo tempo começou com pressão do PSG e o placar foi ampliado com gol do argentino Ángel Di María aos 13 minutos, que botou a bola de cabeça no contrapé do goleiro francês Ludovic Butelle após grande assistência de Neymar pela esquerda do campo.

A partir daí o PSG começou a controlar o placar, com o Angers não conseguindo armar nenhuma jogada que ameaçasse a vantagem do PSG na partida. Aos 40 minutos o brasileiro Marquinhos recebeu cartão vermelho direto ao puxar o atacante Wilfried Kanga dentro da área e Flavien Tait descontou para o Angers no rebote do pênalti defendido por Buffon.

Campeão do Campeonato Francês com cinco rodadas de antecedência no fim de abril, a vitória só ampliou a vantagem do PSG na liderança da tabela para 88 pontos. Sem Neymar, o PSG joga em casa contra o Dijon na 37ª rodada e fecha sua participação no Campeonato Francês contra o Reims. O Angers é o 12º colocado, com 45 pontos.