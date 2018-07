Neymar se encontra com D'Alessandro no hotel da seleção

Depois de se apresentar à seleção brasileira na última segunda-feira à noite, após conquistar no último sábado o título da Liga dos Campeões pelo Barcelona, em Berlim, Neymar voltou a virar o centro das atenções já na manhã desta terça. O astro se encontrou com o meia D'Alessandro, ídolo do Internacional, no Hotel Vila Ventura, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, onde o Brasil está concentrado visando o amistoso desta quarta, às 22 horas, contra Honduras, no Beira-Rio.

O encontro aconteceu em clima de tietagem, pois D'Alessandro levou os seus filhos Santino e Martina, sendo que o primeiro deles vestia a camisa do Barcelona com o nome de Neymar nas costas e teve o uniforme autografado pelo atacante. Argentino, o garoto ainda lembrou ao brasileiro: "Eu também tenho a camisa do Messi".

No hotel, D'Alessandro também se encontrou com Dunga, que já foi seu técnico no Inter, e bateu longo papo com o comandante, assim como também cumprimentou outros jogadores da seleção brasileira. O garota Martina também ganhou um autógrafo de Neymar e de outros jogadores do time nacional, assim como ocorreu com Santino.

Astro do Inter, o meia argentino não foi convocado para defender o seu país no Chile na Copa América, na qual os atuais vice-campeões mundiais estrearão contra o Paraguai, no sábado, mesmo dia em que o time gaúcho enfrentará o Corinthians, em São Paulo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.