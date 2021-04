Neymar se posiciona sobre comentário racista no 'BBB 21': 'É um chororô danado'

Neymar, atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, decidiu se posicionar sobre uma polêmica decorrente do Jogo da Discórdia do Big Brother Brasil 21 às vésperas da partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões diante do Bayern de Munique. A estrela do time parisiense fez um comentário em uma publicação do Intagram dizendo que "qualquer brincadeira", hoje em dia, "é um chororô danado".

Isso porque na noite passada, durante a exibição do reality show da Globo, João Luiz comentou sobre sua indignação em relação a um comentário de cunho racista feito pelo cantor sertanejo Rodolffo. Ao fazer uma piada, o participante comparou a peruca do monstro da pré-história com o cabelo de João.

"No sábado aconteceu uma situação lá no quarto cordel. Eu estou falando isso agora, é momento de muita coragem. O Rodolffo chegou a fazer uma piada, comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Tocou num ponto muito específico, porque o jogo pode ser, sim, de coisas que a gente vive aqui dentro, mas também tem de ser um jogo de respeito. Eu te daria mais umas quatro flechas daquela", disse João, que é professor de geografia.

A internet ficou dividida. Parte da audiência acredita que Rodolffo não fez o comentário "na maldade" e criticou João por ter revelado sua dor apenas com o programa ao vivo, enquanto a outra tomou as dores do participante ofendido, apoiando o discurso em rede nacional.

Neymar está do lado de quem acha que Rodolffo fez apenas uma brincadeira. "Mimimi do c..*. Chato demais esse mundo de hoje em dia, 'pqp'. Qualquer brincadeira é um chororô danado", declarou o jogador, que tem mostrado ser um grande fã do reality desde o ano passado. Enquanto a internet julga quem está certo e quem está errado, o Paris Saint-Germain se prepara para o primeiro confronto das quartas de final da Liga dos Campeões. O time parisiense enfrenta o Bayern de Munique, em uma reedição da final da temporada passada, onde o Bávaros levaram a melhor. A equipe vem de derrota por 1 a 0 contra o Lille, no Campeonato Francês. Neymar foi protagonista. Não por boa atuação, mas por ter sido expulso.