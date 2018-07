Neymar será a principal estrela da seleção brasileira sub-20

SÃO PAULO - O técnico da seleção brasileira sub-20, Ney Franco, convoca nesta terça-feira os 25 jogadores que defenderão o Brasil na disputa do Campeonato Sul-Americano do Peru, torneio que classificará os dois primeiros para os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. A principal estrela da convocação será o atacante Neymar, do Santos, de apenas 18 anos.

Ney Franco divulgará a lista diretamente no site da CBF, às 16 horas. O treinador esteve em São Paulo na última sexta-feira e disse que "convocará o que tem de melhor para a seleção, com 12 ou 13 jogadores que atuam no Brasileirão". O Brasil está no Grupo B e enfrenta Colômbia, Bolívia e Equador. A estreia será no dia 17 de janeiro de 2011, diante dos colombianos.

Com contrato até 2015 com o Santos, Neymar deve ser a principal estrela da seleção. No entanto, Ney Franco já tem um problema para resolver. O presidente santista, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, gostaria que a CBF adiasse a apresentação para dar-lhe um tempo maior de descanso. O técnico da seleção sub-20 pretende reunir os atletas no próximo dia 13 e não deve abrir uma 'brecha' para Neymar.

Mascarado? Eleito 'o homem do ano' pela revista VIP, Neymar esteve na festa da premiação numa boate em São Paulo. Atrasado - chegou à 1h30 desta terça-feira - parece ter feito pouco caso do prêmio (um quadro), ao largá-lo no balcão.

O jogador do Santos foi escolhido como homem do ano "por ter mostrado maturidade ao continuar no Santos e recusar a oferta do Chelsea", de acordo com os editores da revista. Neymar teria se atrasado por causa de "compromissos pessoais" que teve de resolver em Bragança Paulista (SP).