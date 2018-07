Neymar será o novo camisa 11 do Barcelona

BARCELONA - Neymar usará a camisa 11 no Barcelona. O anúncio foi feito pela loja oficial do clube nesta quarta-feira, através de megafones. O número ficou livre quando Thiago Alcântara deixou o time catalão para jogar no atual campeão Europeu, Bayern de Munique.

Outra possibilidade era Neymar utilizar a camisa 7, também vaga após o atacante David Villa ser negociado com o Atlético de Madrid. Quando foi apresentado no Camp Nou, a camiseta do ex-jogador do Santos estava sem numeração, contendo apenas o nome 'Neymar Jr'. O mesmo modelo estava sendo vendido nas lojas do Barça.

Apesar de ter utilizado a 10 durante a Copa das Confederações, o brasileiro não cogitou pleitear a camisa de Messi em sua nova equipe. A estreia oficial de Neymar pelo atual campeão espanhol deve acontecer diante do Levante, no dia 18 de agosto, no Camp Nou.