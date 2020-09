Neymar sofre contratura muscular, mas deve se apresentar normalmente à seleção

O atacante Neymar deixou o jogo do fim de semana diante do Reims com dores. Passou por exames e nesta terça-feira o Paris Saint-Germain informou que o brasileiro está com uma leve contratura muscular na panturrilha direita. É dúvida para o jogo de sexta-feira, frente o Angers, pelo Campeonato Francês, mas deve se apresentar normalmente à seleção brasileira na segunda-feira.

O craque é a grande esperança do técnico Tite para a largada vencedora nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. O Brasil estreia no dia 9, diante da Bolívia, na Neo Química Arena, em São Paulo. Quatro dias depois, enfrenta o Peru, em Lima.

Apesar de informar que Neymar é dúvida para a rodada do Francês, o PSG tranquiliza os torcedores, dizendo que a lesão é de grau leve. O brasileiro passará por reavaliação em 48 horas.

"Vítima de uma contratura na panturrilha direita durante a partida de domingo, os resultados dos exames de Neymar foram tranquilizadores e ele será reavaliado novamente em 48 horas", informou o PSG.

O clube não descarta sua aparição diante do Angers e o técnico Tite nem imagina ficar sem astro. Para a seleção brasileira, seria melhor que não entrasse em campo e corresse o risco de agravar o problema. Os médicos da seleção acompanham as informações à distância.