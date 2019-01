Neymar sofre lesão no mesmo local que causou cirurgia em 2018

O Paris Saint-Germain informou na noite desta quarta-feira que a lesão sofrida por Neymar horas antes, em jogo da equipe, aconteceu no mesmo local daquela que o obrigou a passar por cirurgia em 2018. De acordo com comunicado divulgado pelo clube, o brasileiro sofreu uma "reativação da contusão".

"Os primeiros exames realizados revelaram uma reativação dolorosa da lesão no quinto metatarso do pé direito. O tratamento vai depender da evolução nos próximos dias. Todas as opção terapêuticas devem ser consideradas", anunciou o PSG.

Neymar sentiu dores no pé direito no início do segundo tempo do confronto com o Strasbourg, no Parque dos Príncipes, pela Copa da França. Substituído, foi encaminhado diretamente para um hospital, onde foi submetido aos exames que confirmaram a lesão.

Este é o memento em que Neymar machuca o pé. Esperamos que não seja nada grave pic.twitter.com/Gj28MV2QNU — Neymar Daily (@njrdaily) 23 de janeiro de 2019

O quinto metatarso do pé direito foi o mesmo que Neymar fraturou no início de 2018, também com a camisa do PSG, e que chegou a ameaçar sua condição física para a Copa do Mundo. Na época, o atacante foi submetido a uma cirurgia, em março, e só retornou a campo durante a preparação da seleção para o Mundial da Rússia.

Lembre como foi a lesão de Neymar, que quase o tirou da Copa do Mundo.

Neymar será reavaliado pelos médicos do PSG no decorrer dos próximos dias e a intenção do clube é tratar o problema sem submetê-lo a nova cirurgia. A possibilidade de outra operação, no entanto, não está descartada.