Neymar sofre lesão no pé esquerdo e para por quatro semanas

SÃO PAULO - Neymar machucou o pé esquerdo na decisão de quarta-feira com o Real Madrid e deverá ficar fora do Barcelona durante quatro semanas, como revela o clube catalão em seu Twitter, o que também poderá prejudicar o atacante na seleção. O brasileiro não deverá mais atuar pelo Barcelona nesta temporada do Campeonato Espanhol. Na partida em que o time catalão perdeu a Copa do Rei para seu maior adversário, o Real Madrid, Neymar sofreu contusão no pé esquerdo e já faz tratamento no clube.

Médicos do Barcelona avaliam que o atacante deverá ficar um mês fora de combate, o que o deixa praticamente longe dos jogos das equipe nessa corrida para salvar o ano. A última partida do Barcelona no Espanhol está marcada para o dia 18 de maio, no Camp Nou, contra o Atlético de Madrid, líder da Liga.

Trata-se da segunda lesão de Neymar na temporada. O jogador também se machucou no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Rei. Sofreu uma lesão no tornozelo direito e teve de trabalhar separado do grupo. Naquela ocasião, Neymar ficou afastado do Barcelona durante oito partidas.

BRASIL

Nesta semana, o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, disse que não se preocupava com Neymar, sobretudo com a forma de ele atuar no Barcelona. Para Felipão, o Neymar do Brasil joga em outra posição, bem mais livre pelo meio de campo. A contusão, no entanto, deve deixar o técnico brasileiro no mínimo apreensivo, já que o atacante é o principal nome da seleção para a Copa do Mundo.

Se tudo der certo, Neymar voltará à atividade uma semana antes de se apresentar a Felipão na Granja Comary, em Teresópolis, para o começo dos trabalhos visando o Mundial. O Brasil abre a competição dia 12 de junho, contra a Croácia, na Arena Corinthians. Na Copa das Confederações, no ano passado, Neymar foi o principal jogador do torneio, vencido pelo Brasil diante da Espanha.