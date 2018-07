Neymar supera gastroenterite e volta a treinar com o grupo do Barcelona

BARCELONA - Depois de virar desfalque de última hora do Barcelona para a partida contra o Getafe, realizada na quarta-feira, no Camp Nou, pelas oitavas de final da Copa do Rei, Neymar voltou a treinar pelo time espanhol na manhã desta quinta. O astro brasileiro não pôde atuar por causa de um quadro de gastroenterite.

Liberado pelos médicos do clube para repousar em casa na última quarta, o atacante participou de atividade de preparação para o duelo deste sábado, contra o Atlético de Madrid, fora de casa, no Estádio Vicente Calderón, pelo Campeonato Espanhol.

Sem poder contar com Neymar diante do Getafe, o técnico Gerardo Martino relacionou o meia Xavi, antes poupado por precaução por causa de uma lesão na panturrilha, para completar a lista de jogadores convocados para o confronto da Copa do Rei.

Como já voltou a treinar nesta quinta, o brasileiro deverá reunir condições de defender o Barça no grande duelo diante do rival que divide a liderança do Espanhol com o time catalão. As duas equipes têm 49 pontos e acumulam 16 vitórias cada uma em 18 partidas realizadas até aqui na competição.