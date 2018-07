Neymar supera Messi e é artilheiro do Barcelona no ano

Após a vitória do Barcelona por 2 a 1 sobre o Almería, a imprensa espanhola destacou os números impressionantes de Neymar após a Copa do Mundo. Em apenas dez jogos, o brasileiro marcou mais gols do que em todo o Espanhol do ano passado. São dez gols em 11 rodadas, já que perdeu um jogo por lesão. Na temporada, são 12 gols contando os dois feitos na Liga dos Campeões.

Além disso, pela primeira vez desde 2006, Lionel Messi não é o artilheiro do Barcelona. O argentino marcou sete vezes no campeonato nacional e quatro na Liga - um a menos do que Neymar na temporada. Com gols de Neymar e Luis Suárez, que saíram do banco de reserva para salvar o time do treinador Luis Enrique, o Barça teve trabalho para vencer o Almería de virada sábado. Com uma formação mista, o espanhol também deixou Xavi, Piqué e Daniel Alves fora.

Com a nova vitória, o Barcelona subiu para a segunda posição, dois pontos a menos do que o Real Madrid, que também ganhou na rodada do Espanhol. Neymar e Messi têm combinado bem no ataque do Barcelona. Em campo, os dois melhores jogadores do time espanhol não demonstram alimentar nenhuma rivalidade pela artilharia.