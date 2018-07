Neymar tem a chance de checar sua evolução na seleção

Neymar, mais uma vez, é protagonista da seleção brasileira nesta nova caminha do time agora sob o comando do técnico Tite. O Brasil enfrenta o Equador pela 7ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O atacante do Barcelona chega com a mesma desconfiança do torcedor quando era dirigido por Dunga, apesar de agora ter no pescoço a medalha de ouro olímpica, conquistada após vitória do Brasil sobre a Alemanha nos pênaltis. Foi de Neymar a última cobrança. Nesta semama em que esteve em preparação para as partidas em Quito e Manaus, em um pouco antes na Granja Comary com a delegação olímpica, Neymar teve a oportunidade de comparar sua evolução de 2012 para cá, quando ainda era um menino buscando seu espaço na seleção principal.

Prestes a ser comandado por Tite, Neymar tem hoje outro patamar no elenco. É, sem dúvida, o principal jogador do time e tem a missão de carregar a seleção até a Rússia. Tite vai tentar tirar esse peso de suas costas e dividi-lo com os outros jogadores. Depois do Equador, nesta quinta-feira, a seleção enfrenta a Colômbia, na Arena Amazônia. O Brasil ocupa a sexta colocação na classificação.