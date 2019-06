Neymar tem de mostrar provas de que não cometeu estupro, diz advogado de Najila

Quarto advogado a assumir a defesa de Najila Trindade, modelo que acusa Neymar de agressão e estupro, Cosme Araújo Santos afirmou que Neymar também precisa apresentar contraprovas para o depoimento de sua cliente. A entrevista foi concedida à TV Bandeirantes por telefone na manhã desta quinta-feira.

"Quem tem que provar que não cometeu o estupro e as agressões é o cidadão que está sendo acusado. Quem tem que buscar provas contrárias é ele. É fato que ele estava com ela, que teve telefonemas com ela, que está assumindo o crime de exposição de nudes, que é um crime menor, para tentar com isso buscar uma situação benéfica", completou.

Cosme também elogiou as promotoras Estefânia Ferrazzini Paulin e Flávia Cristina Merlini que foram designadas pelo Ministério Público de São Paulo para acompanhar as investigações e que destacaram o peso da palavra de uma eventual vítima de estupro em entrevista concedida na quarta-feira. "As promotoras foram muito sábias quase que igualando a palavra da vítima a quase um valor absoluto, não absoluto porque tem que buscar mais elementos", disse o advogado.

Durante a entrevista desta quinta-feira, Cosme contestou a posição do advogado Roberto Guastelli, que representa Estivens Alves, ex-marido de Najila e que estava presente no estúdio.

"Querem transformar a vítima em vilã e isso é deprimente. Acabei de ouvir a entrevista do advogado do ex-marido da Najila e fiquei estupefato e percebi que estava fazendo quase que uma defesa do Neymar. E como ele foi no apartamento da Najila, fico mais preocupado com essa posição. Não querendo polemizar com o colega. Mas deve se omitir sobre fatos que ainda não temos a plenitude da real situação", afirmou.

O defensor do ex-marido de Najila rebateu. "Não tenho procuração do Neymar nem da Najila. Comentei hipoteticamente no caso. De quem tenho procuração é do Estivens. O comentário que eu fiz foi a minha opinião como profissional", afirmou.