Neymar tem desempenho discreto nos treinos da seleção brasileira

TERESÓPOLIS - Neymar ainda não se conectou com a sua grandeza dentro da atual seleção brasileira. Em três dias de trabalho na Granja Comary, o craque quase não foi notado nos treinamentos, mesmo com o esforço que tem feito para "vender" a sua imagem. Coincidência ou não, sempre é o último a entrar em campo. Ele só pisa na grama quando seus companheiros já estão lá ouvindo as primeiras instruções de Luiz Felipe Scolari. Nesta sexta-feira ensolarada na concentração do Brasil em Teresópolis, Neymar repetiu a cena.

Craques do passado, como Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho também tinham essa tipo de comportamento. Quem entra por último no campo é mais visado pelas lentes da tevê e dos fotógrafos. Mais vale uma boa imagem do que uma boa performance.

Começa o treino, chutes a gol - valia de pé esquerdo e de pé direito - e Neymar não emplaca uma bela finalização. No terceiro chute, o craque manquitola e se dirige à beira do campo. O roupeiro vem correndo com um par novinho, reluzente, de chuteiras. Neymar se ajoelha, troca um pé. Ajoelha de novo, troca outro pé. Mais um alvo especial na mira dos fotógrafos e cinegrafistas que, certamente, registraram a imagem das chuteiras.

Pode ser uma coincidência, mas, ao trocar as botas de jogo, valoriza o patrocinador. A imprensa espanhola, vira e mexe, tem se queixado desses estranhos hábitos de Neymar, inclusive em dias de jogos, de trocar as chuteiras.

De calçados novos, Neymar volta aos treinos de finalização a gol. Então, vamos contar: em oito chutes, acertou três e errou cinco - aproveitamento bem abaixo da sua média. Aliás, seus companheiros foram muito mal nesse fundamento.

Depois do bombardeio nos goleiros, Felipão escalou os jogadores para um "rachão". Time de camisa verde limão contra time de coletes azuis. Neymar defendeu os azuis. Seu time foi derrotado por 5 a 3. Neymar fez dois gols e deu o passe para mais um. Ele gosta de treinar com a bola rolando quando seus feitos valem mais que as imagens de seus patrocinadores.