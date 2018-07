Neymar tem volta tumultada ao Brasil, evita imprensa e seleção

Fora da Copa América Centenário, Neymar esteve muito próximo da seleção brasileira, pois estava curtindo férias nos Estados Unidos. Curiosamente, o atacante do Barcelona desembarcou no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na manhã desta terça-feira, pouco antes da chegada do avião em que está trazendo alguns dos jogadores do time nacional, que foi eliminado pelo Peru no último domingo à noite, em Boston, e tinha desembarque previsto para acontecer às 11 horas.

A chegada do astro do Barcelona foi tumultuada. Acompanhado pelo seu pai, Neymar Santos, e de alguns amigos, ele veio de um voo que partiu de Las Vegas e desembarcou às 9h10, pelo terminal 2 do aeroporto em São Paulo. Inicialmente, o voo no qual embarcaram alguns atletas da seleção brasileira estava previsto para chegar quase na mesma hora do voo que trouxe o atacante, mas acabou partindo com um pouco de atraso dos Estados Unidos. Por isso, eles não se encontraram.

No momento do desembarque de Neymar, houve uma confusão após pessoas que estavam no aeroporto terem conhecimento da chegada do jogador, que era aguardado por jornalistas que pretendiam entrevistá-lo e também esperavam a seleção de Dunga. O craque, porém, evitou falar com a imprensa e isso provocou mais tumulto, fato que obrigou seguranças particulares que acompanhavam o atleta o escoltar até a porta do local, onde um ônibus preto disponibilizado pela própria estrutura do aeroporto apanhou o astro e o levou embora.

Neymar usava boné, um capuz, óculos escuros e fones de ouvido e agora deverá passar alguns dias de férias no Brasil antes de se reapresentar ao Barcelona. No noite do último domingo, após a eliminação da seleção da Copa América Centenário, o astro usou as redes sociais para comentar a queda da equipe nacional e manifestou apoio aos companheiros comandados por Dunga. Entretanto, causou polêmica ao proferir palavrões e prever críticas que seriam feitas à seleção por jornalistas e torcedores, de modo geral.

"Ninguém sabe o que vocês sofrem pra estar aí e defender a seleção, vestir essa camisa é um orgulho e vocês fazem isso com amor. Agora vai aparecer um monte de babaca pra falar m..., f...-se. Faz parte, futebol é isso. Sou brasileiro e estou fechado com vocês", escreveu Neymar, em sua conta oficial no Instagram. Neymar não participou da Copa América por causa de um acordo com o Barcelona para que tirasse férias e disputasse apenas os Jogos Olímpicos do Rio, em agosto. Durante o período de férias nos Estados Unidos, ele chegou a visitar a concentração da seleção e assistiu à partida contra o Equador no estádio ao lado do cantor Justin Bieber, do ator Jamie Foxx e do piloto de F-1, Lewis Hamilton.