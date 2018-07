Neymar 'tira' o cabelo e divulga foto em seu Facebook

SÃO PAULO - Neymar voltou a provocar seus seguidores no Facebook. Ou pelo menos dar um susto em quem acompanha sua carreira e, principalmente, seu carinho especial com os cabelos. O atacante do Santos postou uma foto sua com novo penteado, agora sem cabelo. Ele brinca desde que assumiu sua condição de astro do futebol brasileiro com suas madeixas, ora enrolado, ora liso, ora arrepiado.

A foto, desta vez, mostra um Neymar com cara de menino, com os cabelo engomado e todo para trás. A imagem acompanha a seguinte frase do irreverente jogador: "Chega de cabelo!!"

ESCALADO. Neymar está escalado para a partida do Santos com o Figuerense, neste sábado, às 19h30, na Vila Belmiro. O atacante volta ao time depois de ajudar a seleção brasileira no amistoso com a Colômbia: 1 a 1. Neymar fez o gol do Brasil, mas também isolou uma cobrança de pênalti, mandando a bola alto demais. Certamente ele foi gozado pelos colegas do Santos assim que se reapresentou no CT Rei Pelé.