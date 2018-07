Neymar treina com bola e viajará para Polônia com o Barça

BARCELONA - Depois de ser submetido pela manhã a uma revisão médica em seu primeiro dia de atividades como jogador do Barcelona, Neymar participou de um treino com bola ao lado dos seus novos companheiros de time na tarde desta segunda-feira. Assim como o seu compatriota Daniel Alves e oito jogadores espanhóis que também disputaram a Copa das Confederações, o astro se apresentou aos treinos apenas nesta segunda e está próximo de fazer sua estreia pela equipe catalã.

Inicialmente, o seu jogo de estreia estava previsto para acontecer nesta sexta-feira, quando o Barcelona enfrentará o Santos, às 16h30 (de Brasília), pelo torneio amistoso chamado de Troféu Juan Gamper. Porém, como o amistoso diante do Lechia Gdansk, na Polônia, foi remarcado do último dia 20 para esta terça, às 15h45 (de Brasília), o brasileiro deverá atuar por pelos menos alguns minutos neste duelo.

A partida diante da equipe polonesa foi reagendada logo após a confirmação da saída do técnico Tito Vilanova, no último dia 19, por causa de nova recaída em seu tratamento para combater um câncer. Neymar foi incluído nesta segunda em uma lista de 23 jogadores relacionados para o amistoso desta terça, sendo que ele será o único dos atletas do time que jogaram a última Copa das Confederações chamado para o confronto. Além de Daniel Alves, Valdés, Jordi Alba, Piqué, Sergio Busquets, Cesc Fàbregas, Iniesta, Xavi e Pedro foram descartados deste confronto.

Em compensação, os poloneses poderão ver, além de Neymar, Messi em ação no amistoso desta terça-feira, pois o astro argentino já vinha treinando com o grupo que iniciou anteriormente esta pré-temporada.

Confira a lista de relacionados do Barcelona para o amistoso desta terça:

Goleiros: Oier Olazábal e Pinto.

Defensores: Montoya, Bartra, Adriano, Sergi Gómez, Planas e Bagnack.

Meio-campistas: Song, Sergi Roberto, Jonathan dos Santos, Kiko Fermenía, Dani Nieto, Juan Román, Samper, Espinosa, Ilie e Patric.

Atacantes: Neymar, Messi, Alexis, Tello e Dongou.