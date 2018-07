Neymar treina e deve jogar pelo Barcelona na quarta contra o Málaga

As dores no tornozelo esquerdo que forçaram Neymar a ser substituído durante a vitória do Barcelona sobre o Levante por 5 a 0, no último domingo, parecem não ter sido nada além de um susto. Afinal, nesta terça-feira, o atacante brasileiro treinou normalmente ao lado dos seus companheiros, indicando que está recuperado do problema.

No último domingo, com dores no tornozelo esquerdo, Neymar precisou deixar a partida em Valência, em que fez um gol. Depois, na última segunda-feira, o atacante não treinou ao lado dos companheiros e apenas realizou fisioterapia, aumentando a preocupação sobre a possibilidade de não participar do jogo desta quarta-feira contra o Málaga, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, fora de casa.

Agora, porém, Neymar não deve ser problema para o confronto. E a sua situação é parecida com a de Ivan Rakitic. O meia croata também foi substituído durante o duelo com o Levante, mas por causa de uma pequena contusão no pé esquerdo. Depois, ele só realizou fisioterapia na última segunda-feira, mas, assim como Neymar, voltou a treinar nesta terça-feira.

Assim, a tendência é de que ambos sejam aproveitados pelo técnico Luis Enrique na partida desta quarta-feira. Em compensação o meia brasileiro Rafinha Alcântara não deve ter condições de entrar em campo, pois não treinou e realizou tratamento contra dores musculares.

O Barcelona é o único time que venceu suas quatro primeiras partidas do Campeonato Espanhol na atual temporada e lidera a classificação com 12 pontos, dois a mais do que o Valencia e o Sevilla.

Após o jogo contra o Málaga nesta quarta-feira, o Barcelona receberá o Granada no Camp Nou, no próximo sábado, antes de enfrentar o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões da Europa, no dia 30 de setembro, fora de casa.