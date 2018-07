Neymar treina e está relacionado para 'decisão' contra o Atlético de Madrid

BARCELONA - Recuperado de uma lesão no pé esquerdo sofrida no dia 16 de abril, na final da Copa do Rei, Neymar foi relacionado nesta sexta-feira pelo técnico Gerardo Martino para fazer a sua volta aos gramados neste sábado, quando o Barcelona jogará diante do Atlético de Madrid, no Camp Nou, em busca do título do Campeonato Espanhol.

O atacante foi incluído em uma lista de 24 jogadores depois de ter recebido alta médica do clube após participar normalmente do treinamento desta sexta. O astro brasileiro havia voltado a treinar no campo com o resto do grupo do Barça na última quinta e agora tentará ajudar a equipe a se consagrar bicampeã nacional nesta rodada final da competição.

A presença de Neymar em campo irá coroar a rápida recuperação do atleta, pois a previsão inicial do departamento médico do Barça, feita em 17 de abril, indicava que ele só poderia estar em campo novamente em uma partida oficial na Copa do Mundo, cujo jogo de abertura será o duelo Brasil x Croácia, em 12 de junho, no Itaquerão, em São Paulo.

Ainda não se sabe se o atacante será titular neste sábado, pois ainda recupera a melhor condição física após ficar um mês sem jogar, mas a sua presença em campo antes do Mundial é vista como positiva também por Luiz Felipe Scolari. Nesta semana, por meio de nota publicada no site oficial da CBF, o treinador negou que fosse contra a participação do brasileiro neste duelo decisivo. "Em momento algum existiu preocupação com a escalação do Neymar, até porque estamos cientes da sua condição e não há motivo para temor", disse o comandante, na ocasião.

O treinador se manifestou oficialmente para negar rumores de que a possibilidade de o Barcelona estar acelerando a recuperação de Neymar para que ele pudesse jogar na rodada final do Campeonato Espanhol estaria desagradando a comissão técnica da seleção.

Além de Neymar, outras duas novidades do Barça para o jogo decisivo deste sábado são o zagueiro Gerard Piqué e o lateral-esquerdo Jordi Alba, ambos em fase final de recuperação de lesões e relacionados por Martino. Além do trio, foram convocados para o confronto os seguintes nomes: Pinto, Olazábal, Montoya, Cesc Fàbregas, Puyol, Xavi, Pedro, Iniesta, Alexis, Messi, Dos Santos, Mascherano, Bartra, Sergio Busquets, Song, Afellay, Tello, Adriano, Daniel Alves, Cuenca e Sergi Roberto.

Vice-líder do Campeonato Espanhol, com 86 pontos, o Barcelona precisa de uma vitória sobre o Atlético Madrid, exatamente o primeiro colocado, com 89 pontos, para conquistar o título nacional neste sábado.