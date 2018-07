Neymar treina entre os titulares, mas sente dores e sai mais cedo

O técnico Dunga voltou a fazer testes na seleção brasileira, no treino desta quarta-feira, em Nova Jersey, em preparação para os amistosos com Costa Rica e Estados Unidos. Após deixar Neymar na reserva, na terça, ele colocou o atacante entre os titulares, mas acabou levando um pequeno susto nesta tarde. O jogador do Barcelona sentiu dores no joelho e deixou a atividade mais cedo.

Neymar sentiu dores no joelho direito após 20 minutos de treino. Acabou deixando o gramado na companhia do médico Rodrigo Lasmar e do fisioterapeuta Odir de Souza. A CBF ainda não divulgou informações sobre o estado físico do atacante, que se recuperou recentemente de uma caxumba.

Antes de sair mais cedo do treino, Neymar compôs o time titular, formando o setor ofensivo com Philippe Coutinho, Lucas e Kaká. Na terça, Dunga havia testado Willian, Lucas Lima, Douglas Costa e Hulk no setor. Na defesa, a novidade foi a entrada de Miranda, poupado na terça. Desta vez ele entrou no lugar de Marquinhos, titular no treino da véspera.

O time titular foi escalado com Jefferson; Danilo, Miranda, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Fernandinho, Kaká, Lucas e Philippe Coutinho; Neymar.

Apesar dos testes, Dunga não indicou se esta será a formação ideal para o amistoso com a Costa Rica, no sábado, em Nova Jersey. Três dias depois, o Brasil enfrentará os Estados Unidos, em Boston. Os amistosos servem de preparação para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, em outubro.