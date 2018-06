Neymar treina entre os titulares e começará em campo no amistoso de domingo

Neymar será titular da seleção brasileira no amistoso de domingo contra a Áustria, em Viena. A definição ocorreu no treino realizado nesta quinta-feira no CT do Tottenham, em Londres, na Inglaterra. O camisa 10 entrará na vaga de Fernandinho. A equipe que será utilizada no último teste antes da Copa do Mundo deverá se repetir na estreia, dia 17, diante da Suíça.

Será a única alteração em relação ao time que venceu a Croácia por 2 a 0 em Liverpool, no último amistoso. A tendência é que essa também seja a equipe que o técnico Tite escalará na estreia da Copa do Mundo, dia 17, contra a Suíça.

O centroavante Gabriel Jesus foi mantido no ataque, com Firmino no banco. Willian e Philippe Coutinho também seguem entre os titulares. Com isso, Tite volta a apostar na formação mais ofensiva e que deu bons resultados quando foi utilizada.

A escalação da seleção brasileira para o amistoso terá Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Willian, Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus. O amistoso acontecerá em Viena, às 11h (de Brasília).

A seleção brasileira está no Grupo E da Copa do Mundo. Depois de enfrentar a Suíça na estreia na cidade de Rostov, a equipe de Tite jogará contra a Costa Rica dia 22, em São Petersburgo, e fechará a participação na primeira fase dia 27, contra a Sérvia, em Moscou.