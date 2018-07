Neymar treina no ritmo de seus companheiros de Barcelona

A previsão do Barcelona era de que Neymar voltasse a jogar no fim desta semana em condições dos demais companheiros, totalmente recuperado da fratura sofrida na terceira vértebra lombar ainda na Copa do Mundo. Ao que parece, os médicos do clube catalão mantêm a previsão, de modo que o atacante possa estrear no Campeonato Espanhol, em dez dias, em forma e sem problemas. Tudo porque Neymar treina em condições de igualdade com os jogadores do Barça, depois de alguns dias de trabalho. Nesta quarta, sua movimentação foi no mesmo ritmo e intensidade de Messi, por exemplo.

É provável que Neymar já esteja em campo nesta segunda-feira, dia 18, quando o Barcelona disputa o Troféu Joan Gamper, diante do Léon, do México, em partida única. O brasileiro, no entanto, ainda não recebeu alta dos médicos do clube, que o acompanham desde o acidente em Fortaleza que tirou o jogador da Copa do Mundo. Neymar vive então a expectativa de ganhar o aval dos especialistas e de ser relacionado pelo técnico Luis Enrique para o jogo.

O Barcelona tem uma missão dura na temporada: ser melhor que o rival Real Madrid, que se fortaleceu com alguns bons jogadores, como James Rodríguez, e já festejou um caneco na retomada das atividades, a Supercopa da Europa, após superar o Sevilla com dois gols de Cristiano Ronaldo.