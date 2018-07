Neymar treina para ser especialista em bater faltas

SANTOS - Neymar impressiona não apenas pela sua categoria, mas também pelo fôlego. Apesar da rotina desgastante de jogos com Santos e seleção, de eventos de patrocinadores e da vida social agitada, o jogador é sempre um dos últimos a deixar o treino do Santos. Fica em campo mais que os companheiros para treinar cobranças faltas. Bom driblador, chutador e até cabeceador, ele quer se aperfeiçoar em mais um fundamento para ser cada vez mais completo.

"Quero sempre me aperfeiçoar em todos os fundamentos do futebol. Mas a cobrança de falta é meu principal foco agora, porque quero me tornar um especialista. É o que eu mais quero aperfeiçoar, para que eu possa fazer mais gols pelo Santos", disse o atacante santista, que marcou dois dos 103 gols da carreira cobrando faltas.

Neymar joga pelo Santos neste sábado, contra a Ponte Preta, às 19h30, na Arena Barueri, pela 10.ª rodada do Paulistão. Logo depois se apresenta à seleção brasileira. A tendência é que ele receba o terceiro amarelo em Barueri e desfalque o time santista contra o Guarani, quinta, em Campinas, dois dias depois de jogar pelo Brasil contra a Bósnia-Herzegovina, na Suíça. Assim, ele seria nome certo para o clássico do domingo seguinte, contra o Corinthians, na reabertura da Vila Belmiro.