Neymar triplica média de gols em relação à temporada passada

Neymar começou o seu segundo ano no Barcelona com números impressionantes. O craque brasileiro, que marcou mais um gol nesta terça-feira, na derrota por 3 a 2 para o Paris Saint-Germain, já triplicou a média de gols em relação à temporada anterior. O atacante marcou nove gols nos últimos oito jogos (seis como titular), média de 1,12 gol por confronto - em 2013/2014, foram 17 gols em 45 partidas (média de 0,38).

O craque brasileiro é também o artilheiro do Barcelona nesta temporada. Com nove gols, o ex-santista supera Messi e Munir, que fizeram sete e cinco, respectivamente. No total, o time catalão marcou 34 gols em 13 jogos (cinco amistosos, seis pelo Campeonato Espanhol e dois pela Liga dos Campeões). Sandro Ramírez fez quatro gols, Piqué e Rakitic marcaram dois cada. Cinco atletas têm um gol: Pedro, Roman, Xavi, Roberto e Bartra.

O camisa 11 do Barcelona praticamente não participou da pré-temporada do Barcelona devido à lesão na coluna sofrida durante a Copa do Mundo. Dessa forma, Neymar fez sua primeira partida da temporada contra o León, no último amistoso antes da estreia no Campeonato Espanhol. Logo na primeira partida, fez dois gols na goleada de 6 a 0.

Fora da partida contra o Elche, na abertura do Nacional, Neymar iniciou dois jogos no banco de reservas: diante de Villarreal (31 minutos) e Athletic de Bilbao (28 Minutos) - neste último, marcou os dois gols da vitória do Barcelona por 2 a 0. Desde então, o atacante disputou cinco partidas como titular do técnico Luis Enrique. O craque marcou gols diante do Levante (1), Granada (3) e Paris Saint-Germain (1), passando em branco apenas contra o APOEL e o Málaga.

A média obtida nos últimos oito jogos disputados pelo Barcelona é também bem superior à registrada pelo jogador no Santos e na seleção brasileira. No time paulista, Neymar marcou 138 gols em 230 partidas (média de 0,6). Pelo Brasil, foram 36 gols em 56 partidas (média de 0,64). No total, o camisa 10 da seleção já disputou 354 partidas na carreira - ele marcou 213 gols (média de 0,6).