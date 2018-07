Neymar troca afago com a atriz global Bruna Marquezine

SÃO PAULO - O craque dos gols bonitos também consegue tempo para cuidar da vida pessoal. Neymar foi fotografado com a atriz global Bruna Marquezine. As informações são de que o atacante do Santos emplacou um novo namoro há mais de um mês. Oficialmente, nenhuma das partes assume o relacionamento. Neymar tem se desdobrado para servir a seleção brasileira e o Santos, além de cumprir sua agenda comercial, que também não é pequena.

Em suas escapadinhas, Neymar é figura certa em shows musicais. Nesta quinta-feira, o jogador esteve comportado, até onde se sabe, no show da amiga Claudia Leitte, no Rio. Neymar estava no camarote do Barra Music. Teria sido o próprio Neymar o responsável em divulgar a foto dele com Bruna, que vai trabalhar na próxima novela das 21h da Rede Globo.