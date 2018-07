Neymar usará óculos na final do Paulistão

O atacante Neymar vai usar óculos na final do Campeonato Paulista neste domingo, às 16 horas, no Estádio do Pacaembu, pelo Santos contra o Santo André. Ele experimentou nesta quinta-feira o modelo que utilizará na partida para proteger o olho direito, machucado após atingir com o próprio dedo o olho.

Com aro branco, para combinar com o uniforme titular do Santos, e contorno completo da parte frontal do rosto, o óculos é no mesmo estilo do utilizado por outros jogadores ao longo dos tempos, como Amare Stoudemire, do Los Angeles Lakers, e o holandês Davids, no futebol.

Neymar teve um trauma, com sangramento, no olho direito. Ele fez exames ao longo da semana para garantir que nada mais grave foi constatado. O uso do óculos depende de aprovação do árbitro. Se não puder usar o óculos, ele dificilmente terá condições de entrar em campo, e deve ser substituído por André.