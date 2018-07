Neymar vai à China e acusa empresa de vender ingressos sem autorização

Depois de a agência de viagens chinesa Ctrip publicar uma nota em sua conta numa rede social sobre o cancelamento de um evento em que Neymar estaria presente, o estafe do craque garantiu que o jogador vai viajar à China na próxima semana. Neymar participará segunda-feira, em Xangai, de ações de alguns patrocinadores locais do Barcelona e da marca italiana de roupas “Replay”.

A assessoria do jogador acusa a agência chinesa de vender ingressos a um evento no qual os fãs poderiam conhecer o brasileiro sem ter contrato e autorização. Ainda de acordo com o estafe de Neymar, a empresa foi notificada e, por isso, cancelou o encontro.

Leia abaixo o comunicado da assessoria de Neymar:

Informamos que os compromissos do atleta Neymar Jr. na China no dia 31 de julho, permanecem confirmados. Ele participará de ações de alguns patrocinadores locais do FC Barcelona e estará também no evento da Replay que já estava programado.

Comunicamos também que a agência chinesa estava vendendo ingressos para fãs, sem autorização e sem a ciência dos que representam o atleta e que jamais o atleta faria uma ação que fosse permitida a venda de ingressos para os seus fãs. Após notificação a agencia cancelou o encontro.

Reiteramos que nunca houve nenhum comprometimento nem acordo referente a encontro com fãs, muito menos autorização para venda de ingressos.

Em nenhum momento Neymar Jr. participaria de um evento em que cobraria ingressos de fãs.