Neymar vai estrear chuteira dourada no jogo com Chile Destaque da seleção brasileira e um dos artilheiros da Copa do Mundo, Neymar vai chamar ainda mais atenção quando entrar em campo no próximo sábado, para o duelo com o Chile, no Mineirão, em Belo Horizonte, pelas oitavas de final do torneio. Afinal, o craque estará utilizando chuteiras douradas, feitas especialmente para ele pela sua fornecedora de material esportivo, a mesma da equipe do Brasil.