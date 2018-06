Neymar vê duelo contra o Real Madrid como 'confronto mais difícil' do PSG

Depois de marcar na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Toulouse por 1 a 0, Neymar voltou as atenções para o duelo contra o Real Madrid, na quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O brasileiro sabe da pressão que existe em cima dessa partida, afinal de contas, sua contratação, a mais cara da história do futebol, foi realizada com o intuito de finalmente o clube francês erguer a taça do principal torneio europeu. Foram 222 milhões de euros pagos ao Barcelona (cerca de R$ 812 milhões) em agosto do ano passado.

O retorno financeiro precisa ser dado em campo e o duelo com o Real Madrid é a primeira grande oportunidade para Neymar justificar sua contratação. "Penso que serão confrontos muito difíceis. Os mais difíceis até agora. Mas estaremos bem preparados", disse o craque brasileiro à TV do PSG.

O técnico do PSG, Unai Emery, ainda não deu pistas do time que mandará a campo na quarta-feira. A principal dúvida é a presença do centroavante Cavani, que desfalcou o time na última rodada por conta de dores no quadril. Se ele não jogar, Di Maria segue como titular ao lado de Neymar e Mbappé.

"Aqui, todos os jogadores têm muitas qualidades. Temos uma equipe forte, com um elenco completo. Sabemos que temos potencial para realizar uma ótima campanha na Liga dos Campeões. Esperamos passar de fase", finalizou Neymar.