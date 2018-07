Neymar vê Santos 'de ruim para pior' contra Ponte

CAMPINAS - Neymar foi direto ao explicar o porquê não só da derrota do Santos, mas também a maneira até certo ponto passiva com que o time caiu diante da Ponte Preta por 1 a 0, neste domingo, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro. "Ninguém aqui foi mais ou menos, foi de ruim para pior", afirmou. "Nosso time não pode dar esse mole jogando fora de casa."

O meia Felipe Anderson também admitiu que foi uma das "piores apresentações do Santos" no Campeonato Brasileiro, mas também reconheceu que a Ponte soube neutralizar os pontos fortes do time. "A equipe deles marcou muito bem e foi feliz na partida".

A derrota para a Ponte Preta em Campinas quebrou uma invencibilidade de cinco jogos do time de Muricy Ramalho no Campeonato Brasileiro. A última derrota havia sido há um mês contra a Portuguesa (3 a 1) no Pacaembu, e o Santos vinha de bons resultados diante de equipes mais bem colocadas, como empates com Grêmio, Internacional e Atlético-MG e vitórias contra Botafogo e Vasco.

Neste domingo, no entanto, o Santos parou na Ponte Preta e não atingiu a pontuação que considera necessária para evitar o rebaixamento. Agora vai tentar chegar aos 45 pontos na próxima quinta, quando enfrentará o Náutico.

O mando da partida é do Santos, mas a Vila Belmiro, por ora, está interditada em função do episódio que aconteceu na partida contra o Atlético-MG - uma ambulância não conseguiu entrar em campo para atendimento.