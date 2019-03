Neymar viajará ao Catar para nova avaliação de sua fratura no pé

Um dia depois da traumática queda nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain anunciou nesta quinta-feira um novo capítulo do tratamento da lesão de Neymar. O clube francês informou que o atacante brasileiro vai viajar ao Catar durante a noite para avaliar a recuperação de seu pé direito fraturado.

"Esta noite, Neymar vai viajar para a Aspetar (clínica especializada) no Catar, onde ficará pelos próximos três dias, como agendado no plano inicial de recuperação. Ele será submetido a uma avaliação completa, seis semanas depois de sua lesão. Ele será acompanhado pela equipe médica do PSG", informou o clube em nota.

Neymar voltou a Paris na última terça-feira, após 12 dias no Brasil. Na quarta, ele acompanhou das tribunas do Parque dos Príncipes a queda do PSG nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Manchester United, com uma surpreendente derrota por 3 a 1 definida nos acréscimos da partida.

Desde que fraturou novamente o quinto metatarso do pé direito, no fim de janeiro, Neymar já realizou estágios da recuperação em Paris, em Barcelona e no Brasil. Há cerca de um mês e meio lesionado, o brasileiro não tem prazo estipulado pelo clube para seu retorno.