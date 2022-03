Nesta quarta tem #NeyDay e #ViniDay no encontro dos brasileiros Neymar e Vinícius Jr em Madri

Hoje tem #NeyDay e #ViniDay, dois brasileiros que jogam o fino da bola e se encontram em partida decisiva da Liga dos Campeões da Europa. Vale vaga para a fase de quartas de final. Um ficará pelo caminho. PSG tem a vantagem do empate porque ganhou em Paris por 1 a 0. Agora, para passar, terá de segurar o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Não será fácil.

Os brasileiros prometem ser protagonistas, como têm sido nas partidas de seus respectivos clubes. Há outros personagens no palco, como Messi e Mbappé do lado do PSG, e Benzema pelos madrilenhos. Neymar e Vinícius Jr estarão sob o olhar dos torcedores brasileiros. Eles são iguais na competência e na leveza de se jogar futebol. São alegres em campo. Por isso também lançaram as hashtags para balançar a torcida e seus seguidores nas redes sociais. Só um continuará na competição.

A #NeyDay foi uma sacada de Neymar quando o futebol ainda estava trancado para o público, com os estádios fechados, na temporada 2019/20. A pandemia castigava a Europa e o planeta com o novo coronavírus, todos estavam assustados e sem saber ao certo o que aconteceria nos meses seguintes. Meses que se transformaram em anos.

Foi quando a equipe que cuida da carreira do camisa 10 do PSG teve a ideia do NeyDay. A Liga dos Campeões foi mandada para uma bolha em Portugal, com todos os jogos sendo realizados no país. Para alegrar os fãs, Neymar tratou de agitá-los nas redes sociais. Suas contas são seguidas por milhares de pessoas. Neymar estava feliz e confiante. Foi na época em que viralizou sua imagem descendo do ônibus do PSG e ouvindo música alta e ainda segurando uma caixa de som, que passou a ser sua companheira nas partidas. O público gostou disso. Virou a #NeyDay.

Irreverente igual, Vinícius Jr pegou carona na campanha, passou a jogar bem mais recentemente e teve sua própria hashtag criada nos mesmos moldes do amigo. O atacante brasileiro ganhou a confiança do treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, e de seus companheiros, como Benzema. Antes vistos como um jogador que tomava decisões erradas em campo, Vini assumiu seu protagonismo no clube espanhol. Foi parar na seleção brasileira, de Tite, com vaga quase certa para a Copa do Mundo do Catar. Os fãs passaram a segui-lo e a reverenciá-lo.

Nesta quarta-feira, em jogo duro na cidade de Madri, Neymar e Vini estarão frente a frente. O jogo está marcado para as 17h (do horário e Brasília).