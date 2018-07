Neymar vira jogador mais bem pago do País e 12.º do mundo

SÃO PAULO - O novo acorde de Neymar com o Santos coloca o atacante, o único em atividade no País a ser indicado à Bola de Ouro da Fifa, no patamar financeiro das maiores estrelas do futebol mundial. Levando em conta levantamento da Futebol Finance, divulgado em abril, o brasileiro ocuparia a 12.ª colocação entre os maiores salários do planeta, ao lado de nomes como Xavi (Barcelona), Lampard e Terry (Chelsea) e Gerrard (Liverpool).

Com o salário fixo de R$ 1,5 milhão que passou a receber, Neymar faz jus à condição de melhor jogador brasileiro da atualidade e passa a ser também o mais bem pago do futebol nacional. Ele ultrapassa Ronaldinho Gaúcho, do Flamengo, cujos vencimentos chegam a R$ 1,2 milhão por mês. Se somar o montante que o Santos espera que o atleta receba em patrocínios, o valor pode bater na casa de R$ 3 milhões.

Antes de acertar a permanência no clube até agosto de 2014, Neymar já tinha vencimentos vultosos baseados em sua maioria em patrocínios. Ele recebia R$ 350 mil fixos de salário pagos diretamente pelo Santos e quase R$ 1 milhão a partir de contratos com marcas como Nike, Red Bull, Panasonic, Tenys Pé Baruel, Ambev e Lupo. O Banco do Brasil estaria se acertando para se juntar a essas empresas.

Veja abaixo a lista com os jogadores mais bem pagos do mundo:

1º Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - R$ 2,41 milhões

2º Lionel Messi (Barcelona) - R$ 2,11 milhões

2º Samuel Eto'o (Anzhi) - 2,11 milhões

4º Fernando Torres (Chelsea) - R$ 2 milhões

4º Yayá Touré (Manchester City) - R$ 2 milhões

4º Wayne Rooney (Manchester United) - R$ 2 milhões

4º Kaká (Real Madrid) - R$ 2 milhões

4º Zlatan Ibrahimovic (Milan) - R$ 2 milhões

9º Adebayor (Tottenham Hotspur) - R$ 1,7 milhão

10º Carlos Tevez (Manchester City) - R$ 1,6 milhão

10º Franck Ribéry (Bayern de Munique) - R$ 1,6 milhão

12º Neymar (Santos) - R$ 1,5 milhão

46º Ronaldinho Gaúcho (Flamengo) - R$ 1,2 milhão