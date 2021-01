Neymar volta a correr, mas desfalca o PSG na estreia de Mauricio Pochettino

O Paris Saint-Germain divulgou nesta terça-feira o boletim médico do elenco e confirmou nove desfalques para a partida contra o Saint-Étienne, nesta quarta, fora de casa, pela 18.ª rodada do Campeonato Francês, que marcará a estreia do técnico argentino Mauricio Pochettino. Entre eles está Neymar, que segue em recuperação da entorse no tornozelo esquerdo sofrida há três semanas e nesta terça apareceu em campo para dar corridas em volta do gramado do CT do time.

Essa será a quarta partida que Neymar desfalcará o Paris Saint-Germain por causa da lesão sofrida no dia 13 de dezembro, na derrota por 1 a 0 para o Lyon. Ele ainda não treinou em campo sob o comando de Pochettino, que substituiu o alemão Thomas Tuchel, demitido na semana passada.

Sob o comando de Pochettino, os jogadores se reapresentaram no último domingo no CT do clube, nos arredores de Paris, depois de folga para as festas de fim de ano. O treinador argentino foi anunciado na véspera e assinou contrato até 2022.

Além de Neymar, os outros vetados para o jogo contra o Saint-Étienne são Rafinha, que testou positivo para o novo coronavírus, Kimpembe (lesão na coxa direita), Paredes (quadril), Florenzi (tornozelo), Bernat (joelho), Icardi (adutores), Kurzawa e Danilo Pereira (posteriores).

Agora, o clube de Paris fica na expectativa sobre um possível retorno do camisa 10 contra o Brest, neste sábado, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, também pelo Campeonato Francês. Neymar retornou à França no último fim de semana após passar as festas de fim de ano no Brasil.