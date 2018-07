Neymar volta a dizer que fica no Santos até a Copa de 2014

SANTOS - Neymar deixou o cansaço de lado, voltou a dar show e marcou um dos mais belos gols de sua carreira de três anos, quarta-feira, na Vila Belmiro. Foi a maneira escolhida por ele para deixar marcado na história o seu 200º jogo com a camisa do Santos. Na alegria por ter vencido a disputa no novo confronto com o ídolo Ronaldinho Gaúcho, na Vila Belmiro, o ídolo repetiu que não vai embora do Brasil antes da Copa de 2014. Foi seu terceiro "fico" nos dois últimos anos, desdenhando as principais potências do futebol europeu.

"A DIS pode até ter parte dos meus direitos, mas ela não tem a responsabilidade da minha vida. Quem toma conta da minha vida é o meu pai. A partir do momento que vocês ouvirem da minha boca ou da boca do meu pai que eu vou sair aí vocês podem passar a acreditar."

Neymar rebateu declaração do dirigente da DIS dizendo que ele vai embora no primeiro semestre de 2013 para o Barcelona. Sobre a coincidência da marcação de outro golaço em jogo contra Ronaldinho Gaúcho, Neymar não negou que sua motivação é maior contra adversários de qualidade. "Espero que ele (Ronaldinho) venha mais vezes aqui (à Vila Belmiro)"