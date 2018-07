Neymar volta a ser finalista do Prêmio Puskas da Fifa

ZURIQUE - Neymar foi incluído em duas listas de finalistas de honrarias da Fifa nesta segunda-feira. O atacante foi um dos três indicados ao gol mais bonito do ano, o Prêmio Puskas, que já ganhou em 2011, e foi também listado entre os 15 melhores atacantes, ao lado de craques como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Neymar vai disputar o Prêmio Puskas com o sueco Zlatan Ibrahimovic e o sérvio Nemanja Matic. Os gols marcados pelo trio foram escolhidos entre dez anunciados previamente pela Fifa. O atacante do Barcelona entrara nesta lista mais ampla pela quarta vez na carreira. O resultado será definido por votação popular no site da Fifa. O vencedor será conhecido na cerimônia de entrega da Bola de Ouro, no dia 13 de janeiro de 2014.

O atacante do Barcelona entrou na briga com o gol marcado na estreia da seleção brasileira na Copa das Confederações. Ele acertou belo chute de primeira, de fora da área, e anotou um dos três gols brasileiros na vitória por 3 a 0 sobre o Japão, no dia 15 de junho, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.

Para levar o prêmio pela segunda vez, Neymar precisará superar o incrível gol marcado por Ibrahimovic durante amistoso contra a Inglaterra, em dezembro de 2012 - o gol entrou na lista deste ano porque a relação do prêmio anterior já estava fechada. O sueco acertou bela bicicleta, da intermediária, encobrindo o goleiro inglês, e garantindo a vitória de sua seleção, de virada, por 4 a 2.

O terceiro candidato ao prêmio é o sérvio Nemanja Matic. Ele marcou o gol em clássico do seu Benfica contra o Porto, em janeiro deste ano. Matic acertou lindo voleio da entrada da área e venceu o goleiro brasileiro Hélton, do Porto.

Neymar também poderá entrar na seleção do ano da Fifa. Ele foi indicado para uma lista de 15 atacantes, ao lado do compatriota Diego Costa, naturalizado espanhol. Os clubes com mais indicados são Barcelona, Manchester United e Paris Saint-Germain, todos com dois jogadores. Pelo time catalão, Neymar faz dupla com Messi.

Os demais indicados são: Sergio Agüero (Manchester City), Mario Balotelli (Milan), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Didier Drogba (Galatasaray), Falcao Garcia (Monaco), Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (Borussia Dortmund), Mario Mand?ukic (Bayern de Munique), Wayne Rooney (Manchester United), Luis Suárez (Liverpool) E Robin van Persie (Manchester United).